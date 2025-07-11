Ключевые моменты:

В результате дроновой атаки 11 июля в Одессе уже 9 пострадавших.

Повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, автомобили.

Разрушена конюшня: погибла лошадь, ранены пони, сотрудница и её дочь.

Животных распределили по другим конюшням.

Россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками посреди рабочего дня, когда люди вместе с детьми оздоравливаются на пляжах.

Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, другим помощь была оказана на месте, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Как сообщает сообщает Телеграм-канал «Одеське життя», российский дрон разрушил конюшню в Одессе. Одна лошадь погибла, несколько ранены. Получила ранения также сотрудница и ее дочь.

Всего в конюшне содержалось девять животных: пять лошадей и четыре пони. Помещение конюшни полностью разрушено, сгорела корма и сено.

Как рассказала одесским СМИ владелица, после того, как животные получили первую ветеринарную помощь, их распределили по другим одесским конюшням, владельцы которых согласились помочь пострадавшей коллеге.

В больницу также забрали сослуживицу, которая ухаживала за лошадьми и ее дочь, которая в это время пришла к матери на работу.

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