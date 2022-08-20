Было ли спокойно в Одесской области в субботу, 20 августа? (видео)

Сегодняшняя суббота, 20 августа 2022 года, выдалась в Одессе и Одесской области хоть не без воздушных тревог, но без обстрелов.

Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава областной военной администрации Максим Марченко.

«В области все спокойно, обстрелов не было»,

– сказал глава ОВА.

Также Марченко рассказал о проведенной недавно встрече с главой правления и начальником Южного центра строительства «Укрэнерго» по вопросу строительства воздушной линии электропередач «Новоодесская – Арциз» и заверил, что работы начнутся уже в этом году.

«Данный проект является одним из приоритетных в области. Его цель – обеспечить надежность и качество электроснабжения в южной части Одесской области, а также повысить энергетическую безопасность государства в целом»,

– добавил он.

Напомним, намного меньше повезло сегодня Николаевской области – там российские оккупанты обстреляли пятиэтажный жилой дом в Вознесенском. Сообщалось о 9 пострадавших, в числе которых 4 ребенка.

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