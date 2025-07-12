Ключевые моменты:

В Окнянской громаде на Одесчсине провели в последний путь погибшего защитника Олега Василевского;

Герой погиб от вражеской пули 6 июля 2025 года в районе населенного пункта Веселое Поле на Донецком направлении;

В родном селе погибшего за Украину воина запомнили как безотказного, искреннего и доброго человека, готового всегда прийти на помощь;

На проводы защитника собрались его родные, друзья, побратимы и представители Окнянского поселкового совета;

Олега Василевского похоронили на кладбище села Флора со всеми воинскими почестями.

Как сообщается на Facebook-странице Окнянского поселкового совета, воин мужественно защищал Украину от российских оккупантов на Донецком направлении, где 6 июля 2025 года в районе населенного пункта Веселое Поле его жизнь оборвала вражеская пуля.

«Горький плач ребенка над могилой отца летит в небо… Там столько отчаяния, страха и жалости… Сколько еще этой боли украинцам нужно пережить, чтобы все это закончилось? Дорога до села Флора, где проживает семья защитника, устлана цветами, односельчане, от мала до велика, на коленях встречают траурную процессию, а когда уже на кладбище прощаются – все плачут…», – такими словами описывают в поссовете церемонию прощания с Героем.

По словам земляков погибшего воина, Олег (или Олежка, как называли его в родном селе) был безотказным, искренним и добрым и всегда был готов прийти га помощь ко всем, кто в этом нуждался.

На проводы защитника в последний путь собрались его родные, друзья, побратимы, а также представители Окнянского поселкового совета.

«С большой грустью и состраданием мы провожаем в последний путь нашего Героя – Олега Василевского, и действительно, не хватает слов, чтобы хоть как-то помочь и заглушить адскую боль мамы, жены, детей, сестры и брата. отдал свою жизнь за каждого из нас», – сказала секретарь Окнянского поселкового совета Елена Артемова.

Олега Василевского похоронили со всеми воинскими почестями на кладбище села Флора.

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