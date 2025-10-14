Ключевые моменты:

Виталию Граждану отказали в изменении меры пресечения. Его адвокаты просили отпустить его под домашний арест, но суд продлил арест до 2 декабря 2025 года.

Экс-мэра Белгорода-Днестровского подозревают в организации силового захвата базы отдыха.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Обвинение выдвинуто по статье о вымогательстве с применением угроз в условиях военного положения.

Суд по делу экс-мэра Белгород-Днестровского

Бывший мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан еще как минимум два месяца останется под стражей. Суд продлил ему арест до 2 декабря 2025 года и отказал в освобождении под залог. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

На последнем заседании прокуратура настаивала на продолжении ареста без возможности внесения залога, а защита требовала перевести его под домашний арест и даже восстановить в должности. Однако суд не удовлетворил ни одно из ходатайств стороны защиты.

Захват базы отдыха: что известно о роли Граждана

Виталия Граждана подозревают в тяжком преступлении — попытке рейдерского захвата бизнеса. По данным следствия, он причастен к нападению на совладелицу базы отдыха на побережье Чёрного моря. Женщину силой заставили отказаться от 50% корпоративных прав на объект.

Позже, по информации следователей, на базу отдыха назначили «своего» директора, который начал искать покупателей на этот объект. Когда нашлись потенциальные покупатели, участники группы готовились отнять у владелицы оставшуюся долю в бизнесе.

Задержали мэра с поличным, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы.

Граждану инкриминируют организацию вымогательства с угрозой насилия, совершённого в условиях военного положения. Если вина будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Виталий Граждан был отстранён от должности ещё в 2024 году, а с 20 июля 2024 года находится под стражей.