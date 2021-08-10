Визит президента, улица Ройтбурда и другие новости Одессы за 9 августа

В понедельник, 9 августа 2021 года, «Одесская жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе:

К нам едет президент. Глава государства проинспектирует военных

Молдавское госпредприятие «Железная дорога Молдовы» изучает возможность возобновления движения дизель-поезда «Кишинев – Одесса», но не ранее сентября этого года.

На Екатерининской у Привоза сносили цветочные ларьки. Чтобы на их месте устроить озеленение

Интересная ситуация складывается в Одессе с дорожными знаками на перекрестке улицы Львовской и Фонтанской дороги. Интригующая, можно сказать. Дело в том, что знаки эти то появляются, то исчезают.

Защитники «типографии Фесенко» вышли на акцию протеста к зданию одесской мэрии

Возле Одесского аэропорта установили 50-метровый шпиль

В Международном аэропорту «Одесса» назвали самые популярные направления и отчитались о результатах работы в июле.

В Одессе хотят проложить велодорожки с Таирова в центр и на Балковской

Депутаты Одесского областного совета направили мэру Одессы Геннадию Труханову обращение, в котором просят рассмотреть вопрос о присвоении одной из одесских улиц имени ныне покойного директора художественного музея, известного художника Александра Ройтбурда.

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