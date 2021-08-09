Молдова может вернуть поезд «Одесса – Кишинев» – но окупится ли этот рейс?

Молдавское госпредприятие «Железная дорога Молдовы» изучает возможность возобновления движения дизель-поезда «Кишинев – Одесса», но не ранее сентября этого года.

Об этом заявил генеральный директор молдавского перевозчика Олег Тофилат, передает молдавское издание IPN.

По словам гендиректора, поезда на маршруте Кишинев – Одесса – Кишинев нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, Тофилат не уверен, что капиталовложения в ремонт смогут окупиться с учетом вероятных ограничений из-за пандемии.

В то же время глава компании отметил, что пассажирские поезда не будут прибыльными, так как приносят очень скромную выручку – 100-150 тысяч леев (примерно 152-228 тыс. грн) в месяц.

«А когда мы говорим о возобновлении транзита железной руды, который мы осуществили в прошлом месяце с Украиной, это сразу около 4,5-5 млн леев в месяц (6,8-7,5 млн грн)», – уточнил Тофилат.

Стоит отметить, что «Железная дорога Молдовы» находится на грани банкротства, и в руководстве компании заговорили о ее убыточности.

Напомним, модернизированный пассажирский дизель-поезд Кишинев – Одесса запустили в марте 2018 года. Он давал одесситам возможность добраться в столицу Молдовы менее чем за 4 часа. Однако спустя два года, в марте 2020-го, из-за карантинных ограничений перевозка пассажиров по данному маршрут была приостановлена.

Фото: ipn.md