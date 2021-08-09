В Одессе может появиться улица имени Александра Ройтбурда

Депутаты Одесского областного совета направили мэру Одессы Геннадию Труханову обращение, в котором просят рассмотреть вопрос о присвоении одной из одесских улиц имени ныне покойного директора художественного музея, известного художника Александра Ройтбурда.

Такая инициатива исходит от депутатов фракции «Европейская солидарность», в рядах которой состоял и Ройтбурд.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Нардеп выразил уверенность в том, что все фракции в Одесском городском совете поддержат это решение, поскольку «это важно и это правильно».

Ранее Труханов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Ройтбурда, но его реакция на данный запрос пока неизвестна.

Напомним, сегодня в Одесском горсовете должны согласовать время прощания и место захоронения Александра Ройтбурда.

Александр Ройтбурд скончался в воскресенье, 8 августа. Ему было 59 лет.

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