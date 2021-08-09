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Еще можно спасти? Защитники «типографии Фесенко» вышли на акцию протеста к зданию одесской мэрии

Еще можно спасти? Защитники «типографии Фесенко» вышли на акцию протеста к зданию одесской мэрии

Защитники «типографии Фесенко», а, точнее, зданий бывшей типографии и театра Ришелье, где уже начался демонтаж, а также жители расположенного рядом жилого дома Нолле вышли сегодня на акцию протеста. Проводили они ее с «кричащими» плакатами у стен одесской мэрии.

Возобновившиеся работы на двух некогда памятниках архитектуры стали поводом для обращения защитников «типографии Фесенко» в Минкульт.

Цель проведения акции, как сообщают ее организаторы — «обратиться к чиновникам одесского городского совета с требованиями:

  •  остановить разрушение зданий типографии и театра до выполнения предписаний, проведения экспертиз и диалога с жителями города;
  •  провести с участием экспертов трехсторонний диалог: громада – власть – собственник по сохранению архитектурного облика квартала
  •  найти решение для сохранения баланса интересов застройщика и местных жителей, а также – сохранения исторического облика центра города».

Одесситы требовали остановить демонтаж здания бывшей типографии Фесенко и сохранить историческое здание, которому Минкульт обещает предоставить охранный статус.

Митингующие подписали и передали обращение к мэру Одессы.

Люди утверждают: необходимо срочно остановить работы по демонтажу, так как «застройщик нарушает предписания управления по сохранению культурного наследия». Живущие в расположенным рядом доме Нолле напоминают, что здание может серьезно пострадать. Плана по укреплению соседних домов, по словам митингующих, они так и не увидели.

К участникам акции вышли глава городского ГАСК Александр Авдеев и вице-мэр по строительным вопросам Михаил Кучук…

Ранее в группе «Спасем типографию Фесенко» на Facebook сообщалось, что «застройщик очень торопится разобрать здания. Так торопится, что продолжает нарушать предписания и законы. Мы рискуем потерять не только здание типографии и театра «Ришелье», но и соседний памятник архитектуры дом Нолле»…

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Фото suspilne.media и группа «Спасите типографию Фесенко» на ФБ

 

 

 

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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