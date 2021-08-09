Екатерининская у Привоза: ларьки активно сносят, цветочники недовольны, ремонт продолжается

Еще активнее забурлил сегодня «революционный» участок Екатерининской рядом с Привозом — от Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Там сегодня с утра убирают с лица земли цветочные ларьки, они же — МАФы.

То есть, на сегодняшний день на этом участке получается так: с одной стороны сносят ларьки, на другой стороне продолжается ремонт тротуара, который проводится после преображения этого вечно неспокойного участка Екатерининской у Привоза.

Пока работает техника и люди, торговцы цветами утверждают, что снос является для них неожиданностью.

— Нет, мы, конечно, знали, что в будущем будет снос, но не знали, что сегодня на работу уже можно было не выходить. Нам точной даты не назвали, — говорит продавец цветами Ольга.

Часть ларьков (ближе в Пантелеймоновской) в момент, когда мы фиксировали процесс сноса в первой половине дня, еще продолжала функционировать по назначению. Некоторые цветочники перебрались со своим товаром выше по ступенькам — к ТЦ «Остров», частично цветами торгуют ближе к молочному корпусу.

Ну а что касается ремонта тротуара напротив, то он подходит к концу: там укладывают новую плитку.

Транспорт по Екатерининской (в том числе и маршрутки) следует в обычном активном режиме.

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Фото Марии Котовой