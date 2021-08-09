Смерть Александра Ройтбурда, рекорд вакцинации и успех аэропорта: новости Одессе за 8 августа

В воскресение, 8 августа 2021 года, «Одесская жизнь» о таких важных событиях в Одессе:
Умер Александр Ройтбурд – директор Одесского художественного музея и знаменитый художник
Августовское воскресенье в Одесском художественном музее полнилось слезами и словами скорби: одесситы приходили туда, чтобы молча постоять у портрета безвременно ушедшего из жизни Александра Ройтбурда
В память об Александре Ройтбурде на фасад Замка монстров спроецировали его портрет
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