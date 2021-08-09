Возле Одесского аэропорта установили 50-метровый шпиль: зачем?

Ремонт Преображенской у Привоза «завернул» на Старопортофранковскую: что с «торговой площадью»? Ремонт вокруг Привоза продолжается. Сейчас поговорим об участке Преображенской. Он не просто продолжается, но уже и «завернул» за угол — на ул. Старопортофранковскую, где на стыке с Новощепным рядом, почти от ворот Преображенского парка, тянутся торговые ряды. ПОДРОБНЕЕ

Солнцезащитные очки: тренды 2021-2022 года Тренды на солнцезащитные аксессуары меняются каждый сезон. Но есть основополагающие формы и приемы, которые остаются неизменными. ПОДРОБНЕЕ