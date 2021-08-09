Возле Одесского аэропорта установили 50-метровый шпиль: зачем?

И это не единственное подобное сооружение в Украине. Схожие конструкции вскоре появятся во всех областных центрах Украины.
Как сообщила пресс-служба Одесской облгосадминистрации, конструкция является флагштоком, на которую поднимут флаг страны 23 августа, в День государственного флага Украины.
Завершение работ по установке флагштока запланировано 15 августа.
Во всех городах, где установят гигантские флагштоки, проведут 23 августа флэш-моб по поднятию флага Украины.
В прошлом, 2020 году на Потемкинской лестнице 23 августа развернули и пронесли 29-метровый флаг Украины — символ 29 лет Независимости страны
Фото 8News