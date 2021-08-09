В Одессе хотят проложить велодорожки с Таирова в центр и на Балковской – обнародована схема

В Одессе может появиться еще больше велодорожек. Увеличить их количество собираются в несколько этапов.

Об этом шла речь на аппаратном заседании в мэрии города сегодня, 9 августа.

Так, по словам, экс-главы департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, ныне вице-мэра Сергея Тетюхина, в ближайших планах – организовать веломаршрут с микрорайона Таирова – от улицы Долгой, по Фонтанской дороге, улицам Сегедской, Канатной до Куликова поля.

А вице-мэр Дмитрий Жеман добавил, что велодорожка появится и на улице Балковской вместо неиспользуемых сейчас трамвайных путей.

По мнению Жемана, эта велодорожка «даст новый виток жизни улице Балковской и району в целом», тем более, что сейчас идут работы по благоустройству Дюковского парка.

Помимо этого, велодорожки должны появиться на Люстдорфской дороге, улицах Космонавтов, Водопроводной, Пироговской, Большой и Малой Арнаутских, Екатерининской, Приморской, Жуковского, Бунина, Тираспольской, Колонтаевской, Прохоровской, Успенской, Дегтярной и Новосельского с выходом на Ольгиевскую, где велодорожка уже есть.

«Велодорожные» работы планируется начать уже этой осенью.

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения опубликовал ориентировочную схему организации сети веломаршрутов в Одессе:

Как сообщала «Одесская жизнь», в городе постепенно формируется полноценная велосеть. Уже сейчас есть рабочий веломаршрут: Космонавта Комарова – Люстдорфская дорога – улица Краснова. Его протяженность составляет 4 км.

Ранее на Люстдорфской дороге сделали велополосу, которая через велопереезды на площади Толбухина соединилась с велодорожкой на Краснова.

Фото из Facebook Петра Обухова