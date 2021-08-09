Новости Одессы и Одесской области

Куда летали одесситы в июле: топ 5 направлений

Куда летали одесситы в июле: топ 5 направлений

В Международом аэропорту «Одесса» назвали самые популярные направления и отчитались о результатах работы в июле.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что ТОП-5 направлениями в июле были:

  1. Стамбул (Турция)
  2. Анталья (Турция)
  3. Борисполь (Украина)
  4. Варшава (Польша)
  5. Тиват (Черногория)

Открыли новые направления в:

  • Анкару (Турция)
  • Барселоны (Испания)

Возобновили рейсы в Дюссельдорф Веце (Германия)

Всего услугами аэропорта «Одесса» воспользовались в июле 166 979 пассажиров (130 494 на международных рейсах и 36 485 на внутренних). По сравнению с июнем пассажиропоток в июле увеличилось на 30%.

Было обслужено 1755 рейсов (1232 международных и 523 внутренних). Количество рейсов увеличилось на 16% по сравнению с июнем 2021.

Были в илле 2021 и уникальные события: уникальный забег ODS New RWY Run 2021 для почти 300 атлетов по новой ВПП по случаю ее открытия.

А 16 июля 2021 открыли новую взлетно-посадочную полосу!

Этот июль был незабываемым и полон действительно историческим событиями! Спасибо за это.

Ранее “Одесская” жизнь сообщала, что Аэропорт «Одесса» попал в рейтинг украинских аэропортов: какое место занял?

Инфографика пресс-службы Международного аэропорта “Одесса”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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