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Знаки-загадки и с «законом» непонятки: что происходит на одесской Львовской? (фото, видео)

Знаки-загадки и с «законом» непонятки: что происходит на одесской Львовской? (фото, видео)

Интересная ситуация складывается в Одессе с дорожными знаками на перекрестке улицы Львовской и Фонтанской дороги. Интригующая, можно сказать. Дело в том, что знаки эти то появляются, то исчезают.

Еще месяц назад «Думская» обратилась за разъяснениями в департамент транспорта и организации дорожного движения мэрии города. В ответном письме за подписью экс-главы департамента, ныне вице-мэра Сергея Тетюхина сказано, что знак «Движение прямо» установили коммунальщики «СМЭП», «согласно утвержденной схеме».

В письме отмечается, что, схему движения изменили из-за обращения жителей улицы Львовской и директора школы-интерната №34 для слабовидящих детей. Якобы знак «Движение прямо» повесили в порядке эксперимента, а затем «неустановленные лица» его сняли.

письмо из мэрии

И все бы ничего, но еще в апреле 2020 года предшественник Тетюхина на посту главы департамента транспорта Александр Илько утверждал, что знаки демонтируют «в связи с многочисленными жалобами (видимо, эксперимент не удался).

А несколько дней назад руководитель КП «СМЭП» Артем Сидоренко сообщил, что знаки установлены незаконно (при этом «грешат» на хозяев расположенного здесь отеля). На следующий день коммунальщики их сняли. Но вскоре (вот чудеса-то!) они снова появились.

знаки на Львовской2

Не исключено, что таким образом улицу Львовскую, на участке от Фонтанской дороги до улицы Дачной, пытались сделать односторонней, что позволило бы превратить освободившуюся полосу в парковку для авто как постояльцев отеля, так и жильцов окрестных домов.

Сейчас на этом квартале действует двустороннее движение, а установка здесь запрещающего знака («кирпича») противоречит Правилам дорожного движения, о чем, впрочем, чиновники мэрии в своем письме не упоминают.

Между тем, у одесских стражей порядка свое мнение на сей счет: буквально в воскресенье копы пытались штрафовать водителей, поворачивающих налево с Фонтанской дороги на Львовскую, под запрещающие знаки. Правда, позже в управлении патрульной полиции заявили, что, мол «ошибочка вышла»: ну не знал экипаж, что знак-то незаконный. Как бы то ни было, а как минимум один штраф выписать успели, до того как их отозвало начальство. Ну, это сегодня так, а завтра что – новая «кормушка»?..

Ну что тут скажешь? Остается только пожелать чиновникам мэрии: уважаемые, ну вы там определились бы уже, что «законно», а что нет, и согласовали бы уже схему с полицией во избежание досадных таких «ошибочек», крайне обидных для «попавших» на штраф ни в чем не повинных водителей.

Правда, Сергей Тетюхин уже пообещал, что схему движения на данном участке еще раз изучат и проверят специалисты мэрии, коли уж возник такой резонанс.

«Мы еще раз проведем анализ, разработаем и утвердим схему организации дорожного движения для этого участка и уберем все противоречия», – заверил вице-мэр.

Поверим?

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что происходит сегодня на улице Екатерининской у Привоза.

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Фото и видео Думской

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Редакция ПРОФИЛЬ

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