Вищий антикорупційний суд зобов’язав Альперіна не покидати межі Одеської області

На одеського бізнесмена, підозрюваного у зловживаннях на митниці, поклали обов’язки.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Вищий антикорупційний суд України поклав обов’язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на одеського бізнесмена, якого підозрюють у організації розмитнення імпортованих товарів за заниженими цінами. Їх виконання забезпечене заставою.

Відповідне рішення вчора, 2 червня, ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Він частково задовольнив клопотання прокурорів САП та поклав на підозрюваного обов’язки:

прибувати за першим викликом;

не відлучатися з Одеси та Одеської області без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

утримуватись від спілкування про обставини провадження з будь-ким, крім детективів, прокурорів та своїх адвокатів, а також здати на зберігання документи, які дозволяють виїзд за кордон.

Строк дії обов’язків – до 2 серпня включно.

За версією слідства, одеський бізнесмен організував схему, до якої були залучені чиновники ДФС і митниці, по розмитненню імпортованих товарів. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: 112

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