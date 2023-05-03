Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы появятся 12 новых платных парковок: адреса

В центре Одессы появятся 12 новых платных парковок: адреса

3 мая депутаты Одесского горсовета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки, прибавив к уже существующим еще 12. Это более 300 машиномест.

Коммунальное предприятие «Одестранспарксервис» назначено оператором таких площадок по следующим адресам:

  • ул. Греческая (от ул. Преображенской до ул. Вице-Адмирала Жукова);
  • ул. Греческая (от пер. Красного до ул. Екатерининской);
  • ул. Греческая (от ул. Екатерининской до ул. Ришельевской);
  • ул. Греческая (от ул. Ришельевской до ул. Пушкинской);
  • ул. Бунина (от ул. Канатной до ул. Польской);
  • ул. Бунина (от ул. Пушкинской до ул. Ришельевской);
  • ул. Бунина (от ул. Ришельевской до ул. Екатерининской);
  • ул. Бунина (от ул. Екатерининской до просп. Александровского);
  • ул. Бунина (от просп. Александровского до ул. Преображенской);
  • ул. Ришельевская (от. ул. Греческой до ул. Бунина);
  • ул. Садовая (от Соборной площади до ул. Преображенской);
  • ул. Бернардацци, 4Б/6 (возле пляжа на 10 в. В. Фонтана).

Таким образом, платное парковочное пространство города Одессы увеличилось на 321 машиноместо, ожидаемые дополнительные поступление в бюджет города составят более 165 тысяч гривен ежемесячно.

В ближайшее время коммунальным предприятием будут проводиться работы по обустройству площадок. О начале их работы будет сообщено дополнительно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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