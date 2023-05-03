В центре Одессы появятся 12 новых платных парковок: адреса

В центре Одессы могут появиться новые парковки В центре Одессы планируется обустроить еще 11 парковочных зон. Такое решение было принято сегодня, 30 марта 2023 года, на заседании исполкома Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ

Фотофакт: одесскую Дерибасовскую снова перекрыли и очистили от авто «Одесская жизнь» уже рассказывала о том, что нерадивые водители практически превратили в стоянку главную улицу Одессы. И после резонанса в сосетях кое-то, по всей видимости «зашевелился». В итоге заезд на Дерибасовскую таки перекрыли, да и авто куда-то подевались. ПОДРОБНЕЕ