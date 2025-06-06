Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».
Последний трамвай отправится от улицы Черноморского казачества в направлении остановки «Центролит» в 19:00.
После 19:00 вагоны будут курсировать до остановки «Лузановка».
Ранее сообщалось, что в Пересыпском районе стартуют работы по обновлению перекрестка проспекта Князя Владимира Великого и улицы Академика Заболотного.
Планируется ремонт дорожного покрытия и замена трамвайных рельсов.
Эти обновления призваны улучшить транспортную развязку и обеспечить безопасное и удобное движение новых низкопольных трамваев маршрута «Север-Юг».
Работы будут выполняться поэтапно, без полного перекрытия движения транспорта.
Также сейчас идет реконструкция трамвайных путей на спуске Виталия Блажко. Когда она завершится, 7-й трамвай возобновит свой полный маршрут, который через центр города связывает два крупнейших спальных района Одессы — Поселок Котовского и Таирова. В городе он называется по маршруту «Север-Юг».
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