В Одессе переименовали два района: мнение жителей не учли

3 мая в Одессе Суворовский район переименовали в Пересыпский, а Малиновский в Хаджибеевский. При этом результаты опроса одесситов проигнорировали.

Депутаты городского совета переименовали два одесских района во время сессии 3 мая 2023 года.

На карте Одессы теперь появятся Пересыпский (вместо Суворовского) и Хаджибеевский (вместо Малиновского) районы.

Перед этим мэрия провела среди одесситов онлайн-голосование по переименованию районов. В нем жители города выступили против переименования Суворовского района в Пересыпский, но согласились с переименованием малиновского в Хаджибеевский.

Впрочем, мнение жителей города при принятии решения, депутаты не учли, и переименование состоялось.

Заместитель городского головы Одессы Олег Брындак на это заявил, что голосование среди одесситов было консультативным, и депутаты имеют право не учитывать его решения и должны выполнять украинское законодательство, предусматривающее переименование.

Также Брындак обвинил тех, кто не поддержал варианта с “Пересыпским” районом в манипуляциях.

«Все видели в последние часы эти обходы по домам. Когда появлялись из одного дома по 20-30 квартир голосующих», — заявил он.

Перед этим в горсовет был подан проект переименования Суворовского района в Николаевский от фракции «Европейской солидарности». В пояснении к нему было сказано, что название «Николаевский район» предложили в честь города Николаева, который после полномасштабного вторжения российской федерации 24 февраля 2022 года стал форпостом, который не позволил захватить юг Украины, в том числе и город Одессу.

Депутат от фракции «Слуга народа» Александра Ковальчук, комментируя принятое решение, сказала, что мэрия провалила коммуникацию с одесситами по переименованию района. По ее мнению, альтернативные варианты стоило рассмотреть, приэтом лично она считает что переименование Суворовского района в Пересыпский будет удачным.

«На мой взгляд, комиссия предложила неплохой вариант с Пересыпским. Если бы предложили еще варианты, но подчеркнули при этом, что топонимическая комиссия рекомендует Пересыпский, сместили бы внимание на то, что это была Пересыпь, что это было задолго до Российской империи и Советского Союза», — пояснила Ковальчук.

И еще по ее мнению, в онлайн-опросе приняли участие мало одесситов, потому что жителей города плохо о нем проинформировали.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, чем завершился онлайн опрос жителей города о переименовании Александровского проспекта, аллей в парках и некоторых улиц.

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