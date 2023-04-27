Одесская мэрия выяснит, из-за чего просел спуск Маринеско

Муниципальные власти Одессы планируют провести исследование, чтобы разобраться в причинах просадки грунта на спуске Маринеско.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Специалисты мэрии уже провели комиссионное обследование и зафиксировали проседание асфальтобетонного покрытия проезжей части, трамвайного полотна и твердого покрытия тротуара.

Но выяснить причины случившегося не удалось. Дать ответы на вопросы, разработать выводы о характере и причинах указанных процессов возможно только выполнив комплекс инженерно-геологических изысканий.

Причем в мэрии отметили, что проведут эти изыскания в самые кратчайшие сроки.

Вопрос о финансировании этих работ будет вынесен на заседание сессии Одесского городского совета. В случае положительного вопроса с участием специалистов и ученых будет выполнен весь комплекс инженерно-геологических мероприятий, расчетов и обследований.

Напомним, что недавно жители города обратили внимание, что на отремонтированном два года назад спуске Маринеско образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел.

Засвидетельствовали это и журналисты “Одесской Жизни”, о чем и сделали фоторепортаж с места.

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