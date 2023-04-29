Новости Одессы и Одесской области

В Одессе может перестать ходить трамвай с Котовского на Таирова

В Одессе может перестать ходить трамвай с Котовского на Таирова

Запущенный в 2022 году 7-й трамвайный маршрут Север-Юг, может прекратить свою работу. Причина — проседание грунта на спуске Маринеско, по которому проходят трамвайные пути.

Об этом сообщил председатель транспортной комиссии Одесского городского совета Петр Обухов. 

Депутат горсовет рассказал, что из соображений безопасности туда уже перестали запускать трехсекционные трамваи «Одиссей Макс». 

Как сообщил Петр Обухов, вероятно, оползень на недавно отремонтированном спуске Маринеско начался из-за строительства рядом.

«Оползень где-то на 1-2 мм месяц. Хотя неофициально от другого источника я слышал о 2-3 мм в неделю. Правду поможет установить экспертиза, если на сессии 3 мая мы выделим на нее 1.3 млн грн. Результат экспертизы может быть за несколько месяцев «, — отметил депутат.

проседание грунта на спуске Маринеско

Грунт на спуске Маринеско просел достаточно сильно. И просадка продолжается. Из-за этого там могут перестать ходить трамваи.

Напомним, что муниципальные власти Одессы планируют провести исследование, чтобы разобраться в причинах просадки грунта на спуске Маринеско.

Перед этом жители города обратили внимание, что на отремонтированном два года назад спуске Маринеско образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел.

Засвидетельствовали это и журналисты “Одесской Жизни”, о чем и сделали фоторепортаж с места.

Читайте также:

Фото Марии Котовой

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить