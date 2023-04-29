В Одессе может перестать ходить трамвай с Котовского на Таирова

Запущенный в 2022 году 7-й трамвайный маршрут Север-Юг, может прекратить свою работу. Причина — проседание грунта на спуске Маринеско, по которому проходят трамвайные пути.

Об этом сообщил председатель транспортной комиссии Одесского городского совета Петр Обухов.

Депутат горсовет рассказал, что из соображений безопасности туда уже перестали запускать трехсекционные трамваи «Одиссей Макс».

Как сообщил Петр Обухов, вероятно, оползень на недавно отремонтированном спуске Маринеско начался из-за строительства рядом.

«Оползень где-то на 1-2 мм месяц. Хотя неофициально от другого источника я слышал о 2-3 мм в неделю. Правду поможет установить экспертиза, если на сессии 3 мая мы выделим на нее 1.3 млн грн. Результат экспертизы может быть за несколько месяцев «, — отметил депутат.

Напомним, что муниципальные власти Одессы планируют провести исследование, чтобы разобраться в причинах просадки грунта на спуске Маринеско.

Перед этом жители города обратили внимание, что на отремонтированном два года назад спуске Маринеско образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел.

Засвидетельствовали это и журналисты “Одесской Жизни”, о чем и сделали фоторепортаж с места.

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Фото Марии Котовой