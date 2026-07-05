Ключевые моменты:

Одесский центр станет первой локацией сети, где запустят уникальное направление восстановления слуха.

База в Одессе определена ключевой платформой для развития спортивной реабилитации, психологического восстановления и социализации ветеранов.

Ежегодно центр будет бесплатно принимать около 800 пациентов (включая детей), предоставляя услуги высокотехнологичного протезирования и реабилитации.

Восстановление слуха и мультидисциплинарный подход: в чем уникальность Superhumans Odesa

Одесса была выбрана для открытия крупнейшего филиала неслучайно. Именно сюда поступает основной поток тяжелораненых бойцов и гражданских с Южного и Восточного направлений фронта. Главным отличием одесского Superhumans от филиалов во Львове и Днепре станет расширенный медицинский профиль. Наряду со сложным протезированием и эрготерапией, здесь первыми в сети начнут полноценно возвращать слух пациентам после тяжелых акубаротравм и контузий. По статистике, около 60% пациентов имеют нарушения после участия в боевых действиях.

Для пациентов все услуги центра полностью бесплатны. Несмотря на то, что Superhumans является негосударственным институтом, хаб полностью интегрирован в общегосударственную систему здравоохранения.

Работа с пострадавшими построена по принципу полного цикла: от проектирования протеза до глубокой психологической адаптации.

«Работа с пациентами здесь не заканчивается изготовлением протеза. Реабилитация — сложный процесс, поэтому с каждым человеком взаимодействует целая мультидисциплинарная команда. В нее входят врачи физической и реабилитационной медицины, физиотерапевты, эрготерапевты, психологи, специалисты по социальной адаптации и протезисты», — отмечают в руководстве Superhumans Odesa.

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Равный — равному: ветераны возвращают побратимов к жизни через спорт

Особое внимание в Одессе уделили созданию мощного спортивного кластера и привлечению к работе самих ветеранов, которые на личном примере доказывают: жизнь после тяжелого ранения продолжается. Одним из специалистов центра стал ветеран Дмитрий Захаров, потерявший ногу в боях под Ореховом. Пройдя весь путь восстановления, теперь он помогает адаптироваться другим.

«Все, что было на войне, должно оставаться на войне. А в гражданской жизни человек должен снова научиться жить. Многие просто не верят в свои силы. Мы хотим вернуть их к жизни через спорт. Протез должен стать не напоминанием о травме, а инструментом, который помогает жить полноценной жизнью», — подчеркивает Дмитрий Захаров.

Старт работы центра отметили масштабным фестивалем Re на стадионе «Черноморец». Мероприятие наглядно продемонстрировало новые стандарты инклюзии: здесь прошли первые крупные соревнования по адаптивному спорту, товарищеский матч по ампфутболу (футболу среди людей с ампутациями), профильные мастер-классы и концерт, объединивший сотни одесситов и гостей города.