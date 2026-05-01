На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили 27 неопознанных украинских военных.

Все они погибли, защищая Украину от вооруженной злости России.

Одесская ОВА инициировала погребение восьмерых из этих Героев.

Воинов провели в последний путь с военными почестями — с салютом и Государственным гимном Украины.

Имена погибших пока не установлены.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что на Национальном военном мемориальном кладбище состоялась церемония почетного захоронения 27 неопознанных украинских военных. Герои погибли, защищая страну от вооруженной агресии России. Следует отметить, что имена этих Героев пока не установлены.

Олег Кипер отметил, что инициатором захоронения восьми павших выступила Одесская областная военная администрация. Все воины провели в последний путь с военными почестями: под звуки салюта и Государственного Гимна Украины.

К организации и проведению церемонии присоединились Днепропетровская, Львовская и Винницкая областные военные администрации.

Напомним, на войне погиб украинский военнослужащий, штаб-сержант Станислав Евтушенко из Одесской области. За его плечами – боевой опыт с 2014 года и служба в подразделениях территориальной обороны и морской пехоты.

