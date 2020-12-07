Новости Одессы и Одесской области

В “Тузловских лиманах” поселили подсадных уток (фото)

В “Тузловских лиманах” поселили подсадных уток (фото)

В Национальном парке “Тузловские лиманы” в Одесской области в дикую природу выпустили уток, выращенных охотником Сергеем Пушковым из г. Татрбунары. 

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Об этом в Фейсбук сообщил представитель Нацпарка Иван Русев.

“Сергей держал долгое время подсадных кряковых уток для охоты. И когда у нас в нацпарке появились на попечении пеликаны, он решил отдать нам своих подсадных для подготовки их к выпуску в дикую природу. Так мы и сделали. Пожив у нас пару месяцев, они окрепли, поконкурировали за территорию с диким гусем Одиссеем, с аистом Робинзоном, с пеликанами Алибеем и Алкалией и начали делать попытки летать. И у них это получалось неплохо. И вот настал день выпуска. Выпускали мы их на Тузловской Амазонии, где в этот день, в месте выпуска, было более 1200 их собратьев – крякв. Радости у этих уток не было предела”, – рссказал Иван Русев.

Ранее эксперт сообщил об экологической катастрофе в Тузловских лиманах.

Фото: Иван Русев\Фейсбук

 

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