Эксперт сообщил об экологической катастрофе в Тузловских лиманах (фото)

О том, что в национальном парке «Тузловские лиманы» высохли пять водоемов на своей странице в Facebook эколог Иван Русев.

Сейчас опасность грозит лиману Будуры, который уже сейчас остался практически без воды.

Иван Русев пишет: «Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли и там соль слабо сформировалась, а это шестой по счету Тузловских лиманов, который тоже скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море – Тузловские лиманы».

Фото: Иван Русев, Facebook

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