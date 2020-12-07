Первый мобильный госпиталь для больных коронавирусом откроют по соседству с Одессой

Первый мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют не в Одессе, но по соседству.

Его работа стартует 19 декабря в Николаеве, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

Госпиталь рассчитан на 60 коек и строится из модульных конструкций. Однако место для госпиталя не выбрали, решать будут местные власти, сказал врач.

«Если где-то, как в Донецкой области госпиталь удобно будет развернуть на базе трехэтажной новостройки психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород», — пояснил Ляшко.

Ранее стало известно, что в Одессе планируется развернуть мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом. Аналогичные госпитали должны также появиться в Киеве и Краматорске Донецкой области. На три госпиталя Кабмин решил выделить 118 млн гривен.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, такое решение связано со значительным ростом больных COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении.

Однако впоследствии в Одесской облгосадминистрации отказались от идеи с госпиталем.

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