Ключевые моменты:

Ученые насчитали около 70 особей, которые используют песчаную косу парка как транзитный «отель».

Серый журавль занесен в Красную книгу Украины; популяция этих птиц в Европе сильно сократилась.

Птицы не планируют задерживаться в Одесской области — они спешат на гнездование на болота Полесья.

Серые журавли в «Тузловских лиманах»

Как сообщил доктор биологических наук Иван Русев, редкие птицы облюбовали прибрежные территории и песчаную пересыпь нацпарка.

«Последние 2 дня из далекой Африки на песчаную косу и прибрежные территории нацпарка прилетают серые журавли. Всего за эти дни в парке было зарегистрировано около 70 журавлей», — отметил ученый.

Для журавлей, преодолевших тысячи километров из Северной Африки, жизненно важны тишина и покой. Здесь они отдыхают и восстанавливают энергию, потраченную на сложный перелет.

Русев отметил, что прощальный крик улетающих журавлей — пронзительный и трубный — разносится на огромные расстояния. Это зрелище дарит уникальное ощущение силы дикой природы, которая продолжает жить вопреки всем вызовам.

Почему серый журавль занесен в Красную книгу?

Серый журавль — внушительная птица: размах его крыльев достигает 240 см, а вес может превышать 6 кг. Несмотря на свои размеры, вид очень уязвим. Основными причинами исчезновения журавлей ученые называют:

Осушение болот: Птицам становится негде строить гнезда и выводить потомство.

Фактор беспокойства: Журавли крайне чувствительны к присутствию человека и шуму.

Химия в сельском хозяйстве: Использование пестицидов на полях отравляет кормовую базу птиц.

В Украине серый журавль охраняется не только национальным законодательством, но и международными конвенциями (Боннской и Бернской). Именно поэтому сохранение таких нетронутых уголков, как «Тузловские лиманы», имеет критическое значение для выживания вида в масштабах всей Европы.

Напомним, в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» в конце февраля уже прилетели первые в этом году редкие розовые фламинго.

