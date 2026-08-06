Ключевые моменты:

Имя для пеликана выберут одесситы и гости города.

Голосование в официальном Telegram-канале Одесского горсовета.

Голосование продлится до 9 августа включительно.

Из бурого подростка — в нежно-розовую птицу

Сотрудники зоопарка рассказывают, что развитие розовых пеликанов — захватывающее зрелище. Сначала они рождаются совсем темными птенцами, затем превращаются в неуклюжих подростков с бурыми перьями, и лишь через несколько лет приобретают свой знаменитый нежно-розовый оттенок.

Сейчас в Одесском зоопарке как раз можно наблюдать этот уникальный процесс взросления.

У сотрудников учреждения уже появились свои варианты имени, однако окончательное решение оставили за горожанами. Среди предложенных вариантов имена: Пельмень, Дзебик, Пеляш, Клювчик и Господин Пеликан.

Голосование проходит на официальном телеграмм-канале мэрии до 9 августа.

«Возможно, именно ваш вариант станет частью истории Одесского зоопарка! Приходите знакомиться с малышом и следить за его взрослением», — приглашают в администрации.

Напомним, пополнение происходит не только в зоопарке, но и в дикой природе региона. Ранее в Тарутинскую степь на юге Одесской области выпустили новых обитателей — редких степных хомяков, выращенных в Киевском зоопарке. Они пополнили местную популяцию для восстановления уникальной экосистемы степи.

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