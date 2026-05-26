Ключевые моменты:

реформу армии планируют проводить в два этапа;

в Минобороны готовят существенное повышение выплат для пехотинцев;

военным могут разрешить демобилизацию по принципу очередности службы;

в МОУ анонсируют серьезные изменения мобилизационной системы.

В Минобороны готовят новую систему демобилизации

По словам Сергея Стерненко, первый этап реформы стартует уже в июне и будет касаться прежде всего финансового обеспечения военнослужащих.

Он заявил, что украинские пехотинцы должны начать получать значительно более высокие выплаты, чем сейчас.

Кроме того, в Министерстве обороны обсуждают механизм поэтапной демобилизации.

— Должна появиться, я сейчас очень-очень осторожно говорю, даже не столько конкретная продолжительность службы, сколько возможность демобилизоваться в порядке очередности, в зависимости от того, когда человек начал службу, — написал Стерненко.

По его словам, приоритетное право на демобилизацию могут получить военные, которые служат дольше всего.

Мобилизацию в Украине планируют изменить

Второй этап реформы будет посвящен изменениям в системе мобилизации.

Стерненко не раскрыл конкретных деталей, однако заявил, что новая модель будет существенно отличаться от нынешней.

— По мобилизации будут очень серьезные изменения. Потому что для того, чтобы все произошло правильно, нужно помолчать до момента, пока все начнется, — отметил советник министра обороны.

Он также признал, что нынешняя система мобилизации вызывает много общественной критики и скандалов.

Для военных готовят новые контракты

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что для украинских военных готовят новые контракты сроком от шести месяцев до трех лет.

Среди ключевых изменений — увеличение минимального денежного обеспечения до 30 тысяч гривен, а также механизм поэтапной демобилизации и отсрочки в зависимости от времени службы на фронте.

Кроме того, по словам Стерненко, Украина планирует активнее привлекать иностранцев к службе в Силах обороны.