Как передает корреспондент «Одесской Жизни», проректор юридической академии Раиса Минченко отметила, что о слиянии они узнали из средств массовой информации.

В заведении с таким решением Кабмина не согласились и отмечали, что распоряжение по слиянию вузов не имеет законных правовых оснований. Также проректор Юракадемии отметила, что до сих пор нет обнародованного плана реформирования заведений высшего образования.

Раиса Минченко говорит, что никаких нарушений по деятельности юракадемии, в частности, ее финансовой отчетности, выявлено не было, все соответствующие аккредитации получены, а сам вуз входит в перечень заведений критической инфраструктуры.

Руководство академии отметило, что будет добиваться отмены распоряжения Кабмина исключительно правовыми методами: через обращение в центральные органы государственной власти и в судебном порядке.

Но в документе правительства причина реорганизации другая. Это не возможные или фактические нарушения, а общий процесс реформирования вузов и их укрупнение на базе классических университетов путем включения специализированных учреждений, к которым относится и Юридическая академия.

Напомним, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 12 февраля 2025 г. №111-р «О реорганизации Национального университета «Одесская юридическая академия», этот вуз должен войти в состав Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, который станет правопреемником имущества, прав и обязанностей Национального университета «Одесская юридическая академия».

В документе отмечается, что студенты будут учиться по тем же образовательным программам, на которые поступили без изменений условия финансирования (сохраняются бюджетные места, стоимость контрактов остается неизменной), а права научно-педагогических работников двух заведений защищены во время реорганизации, за исключением руководящего состава, к которому принадлежат должности президента. Сам процесс реорганизации будет продолжаться в течение 2025 года.

«Одесская Жизнь» также обратилась к ректору ОНУ им. И.И. Мечникова с просьбой прокомментировать ход выполнения распоряжения кабмина, однако по состоянию на сегодняшний день пока ответа не получило.

Ранее мы сообщали, что министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что президент Юридической академии Сергей Кивалов не имеет морального права работать в образовании.

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Ольга МАГАЗИНСКАЯ; фото автора