Одесский национальный экономический университет

Ключевые моменты

  • ОНЭУ занял 9-е место среди 104 вузов Украины по общественным наукам.
  • Университет стал лучшим в Одесской области и соседних регионах.
  • Успех обеспечили инновационные центры и проектные инициативы, созданные за последние 5 лет.

ОНЭУ занял 9-е место среди 104 вузов Украины

Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе научного и преподавательского состава, а также устойчивой организационной базе, сформированной за последние пять лет. Об этом сообщил проректор по научной работе ОНЭУ Александр Литвинов.

“Это невероятный результат, достигнутый в сверхсложных условиях, и является свидетельством объединенных усилий научного, научно-педагогического персонала, а также всего коллектива ОНЭУ!», — отметил он.

Среди ключевых структур, способствовавших успеху:

  • Центр развития молодежного предпринимательства Startup University
  • Центр трансфера знаний и технологий
  • Центр научных исследований и консалтинга
  • Отдел проектных инициатив
  • Грантовый офис
  • Инновационная платформа Innohub
  • Центр поддержки технологий и инноваций TISC

ОНЭУ также стал лидером среди 17 вузов Одесской области и 46 заведений из семи южно-центральных регионов Украины, подтвердив статус регионального инновационно-исследовательского хаба.

Напомним, Одесский национальный университет им. Мечникова вошел в первую десятку лучших университетов страны по версии «ТОП-200 Украина 2025».

По теме: Одесские ВУЗы попали в десятку «умнейших» университетов страны — рейтинг Forbes

   




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