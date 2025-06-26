Ключевые моменты
- ОНЭУ занял 9-е место среди 104 вузов Украины по общественным наукам.
- Университет стал лучшим в Одесской области и соседних регионах.
- Успех обеспечили инновационные центры и проектные инициативы, созданные за последние 5 лет.
ОНЭУ занял 9-е место среди 104 вузов Украины
Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе научного и преподавательского состава, а также устойчивой организационной базе, сформированной за последние пять лет. Об этом сообщил проректор по научной работе ОНЭУ Александр Литвинов.
“Это невероятный результат, достигнутый в сверхсложных условиях, и является свидетельством объединенных усилий научного, научно-педагогического персонала, а также всего коллектива ОНЭУ!», — отметил он.
Среди ключевых структур, способствовавших успеху:
- Центр развития молодежного предпринимательства Startup University
- Центр трансфера знаний и технологий
- Центр научных исследований и консалтинга
- Отдел проектных инициатив
- Грантовый офис
- Инновационная платформа Innohub
- Центр поддержки технологий и инноваций TISC
ОНЭУ также стал лидером среди 17 вузов Одесской области и 46 заведений из семи южно-центральных регионов Украины, подтвердив статус регионального инновационно-исследовательского хаба.
Напомним, Одесский национальный университет им. Мечникова вошел в первую десятку лучших университетов страны по версии «ТОП-200 Украина 2025».
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