Ключевые моменты

ОНЭУ занял 9-е место среди 104 вузов Украины по общественным наукам.

Университет стал лучшим в Одесской области и соседних регионах.

Успех обеспечили инновационные центры и проектные инициативы, созданные за последние 5 лет.

ОНЭУ занял 9-е место среди 104 вузов Украины

Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе научного и преподавательского состава, а также устойчивой организационной базе, сформированной за последние пять лет. Об этом сообщил проректор по научной работе ОНЭУ Александр Литвинов.

“Это невероятный результат, достигнутый в сверхсложных условиях, и является свидетельством объединенных усилий научного, научно-педагогического персонала, а также всего коллектива ОНЭУ!», — отметил он.

Среди ключевых структур, способствовавших успеху:

Центр развития молодежного предпринимательства Startup University

Центр трансфера знаний и технологий

Центр научных исследований и консалтинга

Отдел проектных инициатив

Грантовый офис

Инновационная платформа Innohub

Центр поддержки технологий и инноваций TISC

ОНЭУ также стал лидером среди 17 вузов Одесской области и 46 заведений из семи южно-центральных регионов Украины, подтвердив статус регионального инновационно-исследовательского хаба.

Напомним, Одесский национальный университет им. Мечникова вошел в первую десятку лучших университетов страны по версии «ТОП-200 Украина 2025».

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