Як передає кореспондент «Одеського Життя», проректор юридичної академії, про злиття вони дізналися із засобів масової інформації.

У закладі з таким рішенням Кабміну не погодилися та зазначали, що розпорядження щодо злиття вишів не має законних правових підстав. Також проректор Юридичної академії Раїса Мінченко відзначила, що й досі немає оприлюдненого плану реформування закладів вищої освіти.

Раїса Мінченко каже, що жодних порушень щодо діяльності юракадемії, зокрема, її фінансової звітності, виявлено не було, усі відповідні акредитації отримано, а сам виш входить до переліку закладів критичної інфраструктури.

Керівництво академії зауважило, що буде добиватися скасування розпорядження Кабміну виключно правовими методами: через звернення до центральних органів державної влади та у судовому порядку.

Але в документі уряду причина реорганізації інша. Це не можливі чи фактичні порушення, а загальний процес реформування вишів та їх укрупнення на базі класичних університетів шляхом включення спеціалізованих закладів, до яких відноситься і Юридична академія.

Нагадаємо, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів України від 12 лютого 2025 р. №111-р «Про реорганізацію Національного університету «Одеська юридична академія», цей виш має увійти до складу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, який стане правонаступником майна, прав та обов’язків Національного університету «Одеська юридична академія».

У документі зазначається, що студенти навчатимуться за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною), а права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів. Сам процес реорганізації триватиме поступово впродовж 2025 року.

«Одеське Життя» також звернулося до ректора ОНУ ім. І.І. Мечникова з проханням прокоментувати хід виконання розпорядження кабміну, проте станом на сьогодні поки відповіді не отримало.

Раніше ми повідомляли, що міністр освіти України Оксен Лисовий заявив, що президент Юридичної академії Сергій Ківалов не має морального права працювати в освіті.

Читайте також: Реорганізація Одеської юракадемії: у Ківалова вимагають звільнити міністра освіти.

Ольга МАГАЗИНСЬКА; фото авторки