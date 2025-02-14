По словам господина Лисового, решение, которое приняли на заседании правительства, является логичным, потому что сейчас по всей Украине пересматривают и меняют сеть образовательных учреждений. Главный повод — демографические изменения в стране. Среди студентов преобладает молодежь, а ее из-за войны значительно меньше — многие выехали за границу. Поэтому количество вузов сокращают.

Министр объяснил, что студентам Юракадемии нечего бояться — реорганизация не повлияет негативно на них и преподавателей.

Однако другая ситуация — для руководящего состава заведения. Там, по мнению главы ведомства, есть лица, в частности Сергей Кивалов, которые, по мнению Оксена Лисового, никогда не имел морального права оставаться в образовании после известных всем фактов в его биографии.

Напомним, что Сергей Кивалов является не только педагогом, но и политиком. Ему приписывают участие в фальсификации результатов первого тура выборов президента Украины в 2004 в пользу Виктора Януковича, которому оппонировал Виктор Ющенко. Тогда господин Кивалов возглавлял избирательную комиссию. Те фальсификации привели к Оранжевой революции.

Вторая вина, которую вменяют Сергею Кивалову в украинском обществе — это авторство закона об основах языковой политики, принятого в 2012 году и известного как закон Кивалова-Колисниченко. Он расширял использование региональных языков в Украине, прежде всего русского. Через 6 лет конституционный суд признал его таким, что был принят с нарушениями и отменил.

Сейчас министр образования прогнозирует, «что таким лицам будет сложно согласиться с этим решением, и они будут ему сопротивляться» (о присоединении юракадемии к ОНУ — ред.).

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Однако господин Лисовой напомнил о корнях киваловского вуза — что Одесская юридическая академия возникла в результате отсоединения юридического института, который в то время был частью Национального университета имени Мечникова.

Поэтому возвращение академии в структуру классического университета — логичный и символический шаг.

«Однако важным является не только форма, но и система ценностей, которая царит в заведении и культивируется его руководством. Поскольку судья, адвокат, правозащитник, прокурор — это о правде, добропорядочности, справедливости, беспристрастности, ответственности, патриотизме и широком мировоззрении», — подчеркнул министр.

И именно к такому будущему, по его мнению, сейчас стремятся украинцы и руководство государства, в частности принимая такие решения.

Ранее к ОНУ им. Мечникова уже присоединили Одесский государственный экологический университет.