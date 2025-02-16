Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, такое решение было принято 14 февраля 2025 года в ходе внеочередного заседания высшего коллегиального органа самоуправления вуза.

Кроме того, конференция трудового коллектива юридической академии решила обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой отменить распоряжение Кабмина «О реорганизации Национального университета «Одесская юридическая академия».

Представители юракадемии настаивают, что решение о присоединении юракадемии к университету им. Мечникова не обсуждалось с органами самоуправления университета. К тому же в академии выражают недовольство высказываниями министра, по этому объединению и считают их провокационными и оскорбительными, а также выразили сомнения в его квалификации.

«Особа, которая никогда не работала в сфере управления высшим образованием, не наделена соответствующими профессиональными навыками и даже не было способно признаться без экспертизы в научном плагиате, не имеет морального права занимать столь значимую должность и оставаться в сфере образования», – подчеркнули в пресс-службе юракадемии.

За день до этого министр образования Оксен Лисовой заявил, что решение, принятое на заседании правительства, логично с учетом изменений, которые Министерство образования и науки внедряет в высшем образовании, пересматривая сеть заведений.

Кроме того, министр напомнил, что Одесская юракадемия возникла в результате обособления юридического института, который в то время был частью Национального университета имени Мечникова, поэтому, по его мнению, возвращение академии в структуру классического университета является логичным и символическим шагом.

Напомним, президентом университета «Одесская юридическая академия» является известный политик Сергей Кивалов, который, как сообщалось, получает наибольшую пенсию в Украине.

Ранее Курсанты Одесской морской академии выступили против присоединения к Морскому университету.

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