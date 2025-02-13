Об этом сегодня, 13 февраля 2025 года, сообщило Министерство образования и науки.

“Заметим, что Одесская юридическая академия была выделена из состава Одесского университета имени И.И. Мечникова в 1997 году. Теперь, согласно решению правительства, образовательные программы и научные школы, которые традиционно обеспечивали высококачественную подготовку юристов в Одессе, возвращены в структуру классического университета, что соответствует европейской практике”, — говорится в сообщении МОН.

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Отмечается, что реорганизация не повлияет негативно на студентов, которые учатся в Юракадемии и ее структурных подразделениях. Они продолжат обучение по тем же программам, на которые поступили без изменений условий финансирования: сохраняются бюджетные места и стоимость контрактов остается неизменной.

Переход программ юракадемии в университет имени И.И. Мечникова состоится постепенно в течение 2025 года. А права научно-педагогических работников двух заведений защищены во время реорганизации, за исключением руководящего состава, к которому относятся должности президента, ректора и проректоров, добавили в министерстве.

Президентом университета «Одесская юридическая академия» является Сергей Кивалов. Напомним, Кивалов получает наибольшую пенсию в Украине — почти 246 тыс. грн ежемесячно.

Подробности о присоединении морской академии к морскому университету:

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Какие еще университеты объединили в Одессе

Ранее к ОНУ им. Мечникова уже присоединили Одесский государственный экологический университет. А к Одесской национальной технологической академии присоединили Одесскую государственную академию холода, образовав Одесский национальный технологический университет.

Также на базе Одесского национального политехнического университета после присоединения к нему Севастопольского национального технического университета был создан новый вуз — Национальный университет «Одесская политехника».