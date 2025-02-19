Мы спросили одесситов, какие проблемы они считают самыми острыми для города и как бы их решали, если бы оказались на месте мэра.

Евгения: «Если бы я была мэром города, то тратила бы деньги на наш город, чтобы лучше было бы наше побережье, убирали бы там. Наверное, для детей-сирот делала бы что-то, на благотворительность тратила бы деньги… Делала бы какие-то опросы среди населения, что им нужно, выявляла бы потребности людей».

Андрей: «Уволил бы половину департаментов и занялся бы урбанистикой в первую очередь. И скорее всего реформировал бы бюджет, чтобы больше шло на дроны и на ВСУ, чем на бог знает что. Создал бы эффективный департамент по урбанистике, потому что сейчас он ничем не занимается. Насколько мне известно, инициатив общественных нет. Есть депутаты, которые за это отвечают, вроде в предвыборных обещаниях, но на самом деле ничего не делают. Ну и запретил бы все застройки. Ну и общественный транспорт, как-то бы проложить новые трамвайные рельсы, троллейбусные пути, потому что есть у нас проблема старых автобусов, которые не экологичны, и дорогие неудобные».

Анжелика: «Наверное, надо начинать бороться с коррупцией. Это первое, что надо делать! Дороги плохие. Кое-что делается сейчас, но некачественно. И сейчас проблема — в Одессу приехало много переселенцев, людей, которые нуждаются в реальной помощи. Опять же, мы возвращаемся к разворовыванию средств, гуманитарной помощи. Поэтому люди с протянутой рукой ходят и просят то, что им принадлежит. Опять же коррупция… Если ты ставишь задачи, то и контролируй, выполнены ли эти задачи и как. И больше обратной связи с простым народом, который ходит по улицам, который живет в домах».

Людмила: «Например, элементарно, наш общественный транспорт. Это очень насущная, болезненная проблема. С качеством этого транспорта, с чистотой, с культурой обслуживания в общественном транспорте. Возьмем во внимание маленький городок Луцк. Там я увидела такие моменты, которые очень были удобны для людей. Это табло на остановках, где люди могли увидеть, когда и какой общественный транспорт будет подъезжать. У нас это отсутствует, к сожалению, хотя, мне кажется, что Одесса более финансово обеспечена и способна делать что-то для населения».

Александра: «Наверное, для начала я бы помогла пенсионерам. Это основа. Сделала бы, наверное, больше развивающих заведений для детей. А еще — увеличила бы места для работы».

Юрий: «Сделал бы все парковки бесплатными, как это было. Сейчас автомобиль банально негде поставить. Ставишь в месте, где никому вообще не мешает и тебе сразу моргают штраф, непонятно чего. И очень мало места, где можно поставить машину. Эти места никак не облагораживают, никак за ними не следят. То есть, они просто нарисовали ленту и поставили платную парковку. Хотя еще несколько лет назад этого не было. Это меня очень раздражает».

Елена: «Как у себя дома человек убирает, так и в городе надо. Здесь очень много работы. Это прогулки с собачками и экскременты, которые после них остаются. Наверное, это очень большая проблема для Одессы. Потому что ходишь и наступаешь в такие «сюрпризы». Ну и фасады, которые обваливаются. Наверное, это не очень актуально сейчас, но я думаю, что это очень важные моменты».

Татьяна: «Надо всех поувольнять сразу и все. Посадить всех своих друзей. Но только умных уже. И все, и приводить этот мир в порядок».

Юлия: «Я бы, наверное, сделала очень красивую морскую нашу зону. Чтобы у моря все было очень красиво, чтобы приезжало еще больше туристов. Чтобы люди наслаждались нашей Одессой, нашим морем. И еще наши исторические памятники, архитектура. Это для меня очень болезненная тема. Я всегда ими любуюсь и всегда сердце разрывается от того, в каком они сейчас состоянии, как они выглядят. Надо инвесторов для нашего города искать, которые помогут сделать наш город еще красивее, ведь за средства государства это будет очень сложно».

Н.Бондаренко

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