Ключевые моменты

Одесский университет им. И. И. Мечникова занял 10-е место в рейтинге «ТОП-200 Украина 2025».

Первое место нынешнего рейтинга занял Киевский национальный университет им. Шевченко.

В десятку лучших вошли также вузы из Киева, Львова, Харькова, Сум и Ивано-Франковска.

Рейтинг составлен Центром международных проектов «Євроосвіта» совместно с IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Лучшие университеты 2025 года

Согласно новому рейтингу украинских вузов «ТОП-200 Украина 2025», десятку лучших вузов страны возглавил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

На второй строчке — Львовская политехника, которая улучшила прошлогодний третий результат в рейтинге.

На третьей строчке нынешнего рейтинга — Киевский политехнический институт им. Сикорского, который лидировал в 2024 году.

Сумской государственный университет занимает четвертое место рейтинга.

На пятой строчке — Львовский национальный университет им. Франко.

Шестое место рейтинга занял Харьковский национальный университет им.

На седьмой строчке расположился Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Восьмую позицию получил Карпатский национальный университет им.

На девятом месте в рейтинге — Харьковский политехнический институт.

Одесский национальный университет им. Мечникова расположился на десятой строчке.

Отметим, рейтинг «ТОП-200 Украина» составляют девятый год подряд. Его формирует Центр международных проектов «Еврообразование» вместе с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко регулярно входит в список лучших вузов страны. Однако в прошлом году в он занял второе место, уступив Национальному техническому университету Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

При формировании нынешнего рейтинга «ТОП-200 Украина 2025» составители учли современные тенденции трансформации высшего образования в условиях глубоких изменений. Их вызвали как структурные реформы, так и масштабные потери, вызванные полномасштабной войной.

Ранее Одесский университет Мечникова вошел в топ-10 лучших университетов Украины по версии QS World University Rankings 2024.

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