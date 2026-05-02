Ключевые моменты:

Украина экстрадировала из Эстонии организатора преступной группы, действовавшей через Одесщину.

Схема заключалась в продаже несуществующих автомобилей для нужд ВСУ.

Деньги, перечисляемые военными, присваивались под видом покупки, растаможки и доставки авто.

Организатор координировал деятельность из Эстонии, невзирая на розыск и подозрения в Украине.

Ему инкриминируют более 50 эпизодов мошенничества; грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители призывают пострадавших обращаться в полицию.

Организатора преступной схемы вернули из Эстонии

Украинские правоохранители экстрадировали из Эстонии организатора преступной группы, подозреваемой в масштабном мошенничестве с продажей несуществующих автомобилей для нужд ВСУ. К слову, ежемесячный ущерб от деятельности схемы превышал 5 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, схема действовала с начала полномасштабного вторжения. Преступники размещали в интернете объявления о доставке авто из Европы по заниженным ценам. Целевой аудиторией злоумышленников были, прежде всего, военные.

Также, чтобы вызвать доверие, участники группы использовали вымышленные имена и представлялись таможенными брокерами, водителями автовозов, волонтерами. Кроме того, они выдавали себя за работников благотворительных организаций, в частности прикрываясь фондом Сергея Притулы.

Однако уже после получения средств, которые военные перечисляли якобы на покупку, растаможку или страхование автомобилей, деньги присваивались. Для усиления доверия мошенники создавали сеть фейковых аккаунтов, а также заставляли потерпевших записывать видеоблагодарности, которые затем использовали для обмана новых жертв.

По данным следствия, фигуранты дела покупали за границей элитную недвижимость, драгоценности и дорогие автомобили.

Организатор схемы, уже имевший судимость за границей и подозрение в Украине, скрывался в Эстонии и оттуда продолжал координировать деятельность группы. Добавим, что украинские полицейские документировали его контакты и добились задержания и экстрадиции. В настоящее время ему инкриминируют более 50 эпизодов преступной деятельности, в том числе создание преступной организации и мошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения. Организатору грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Внимание: правоохранители призывают всех, кто мог пострадать от этой схемы или располагает информацией о ее деятельности, обращаться в полицию по телефону горячей линии: +380 95 681 17 13.

