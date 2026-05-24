Ключевые моменты:

Факт браконьерства зафиксировали на 11-м километре реки Дунай в районе Старостамбульского устья.

Нарушители незаконно выловили двух севрюг, занесенных в Красную книгу Украины, и трех сазанов.

Вся пойманная рыба оказалась живой, поэтому экологи смогли выпустить ее обратно в реку.

Рейд в заповедной зоне

Как рассказали в Госэкоинспекции Юго-Западного округа, инцидент произошел на прошлой неделе на территории Дунайского биосферного заповедника, где экоинспекторы и пограничники проводили совместный рейд. На 11-м километре реки Дунай проверяющие заметили лодку. Как выяснилось, рыбаков вообще не смутил тот факт, что сейчас идет нерест и ловить рыбу строго запрещено.

Спасение редкого улова

Когда лодку осмотрели, среди улова обнаружили ценный «трофей» – двух севрюг. Этот вид относится к осетровым и занесен в Красную книгу Украины, поэтому за каждую такую рыбину грозят огромные штрафы. Вместе с севрюгами в лодке лежали три сазана.

Вся выловленная рыба на момент фиксации правонарушения оставалась живой, и после оформления всех протоколов инспекторы выпустили ее обратно в Дунай.

На нарушителей составили административные материалы за грубое нарушение правил рыболовства. Напомним, что во время нерестового периода штрафы за незаконный вылов редких видов рыб могут достигать крупных сумм с конфискацией орудий лова.

Ранее экологи забили тревогу из-за массовой гибели рыбы на на Кучурганском водохранилище.