Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Напомним, вспышка острой кишечной инфекции норовирусной этиологии произошла в школе Измаильского района. По состоянию на 14 мая заболело 24 человека, из них 23 ребенка в возрасте до 15 лет. Пять детей пришлось госпитализировать в инфекционное отделение местной больницы.

По результатам расследования специалисты установили, что вспышка норовируса произошла из-за несоблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в пищеблоке.

Руководству школы предоставлены предложения по устранению нарушений санитарного законодательства, направлено письмо в адрес органов власти. А с работниками пищеблока провели разъяснительную работу по соблюдению правил обращения с пищевыми продуктами и личной гигиены.

Напомним, Одесская область принимает участие в проекте по переоснащению школьных столовых и внедрению там новой системы питания детей. Пока не все школы имеют ресурсы на обновление, а сами ученики часто недовольны вкусом новых блюд. Журналисты «Одесской жизни» спросили одесситов и гостей города, как они относятся к школьному меню.