Как получить разрешение на оружие в Одессе?

Право на приобретение огнестрельного оружия в Украине есть не у всех. Чтобы купить ружье и хранить его у себя дома нужно получить специальное разрешение в полиции.

Давайте разберемся, какие нужны документы и справки для приобретения оружия.

Кто может получить разрешение на оружие?

Приобрести охотничье гладкоствольное оружие и патроны можно с 21 года. Нарезное оружие для охоты разрешено только с 25 лет.

Право на травматическое оружие есть у журналистов, депутатов, государственных служащих, работников суда и членов общественных организаций. Инструкция министерства юстиции разрешает этим категориям людей защищать себя, своих родственников и жилье с помощью травматических пистолетов.

Разрешение на оружие не получат люди с непогашенной или неснятой судимостью. Кроме того, если у полиции есть информация, что заявитель несколько раз нарушал общественный порядок, злоупотреблял спиртным и наркотиками, а также совершал домашнее насилие — это возможные причины для отказа.

Нужно ли сдавать экзамен на владение оружием?

Да, конечно. Вы должны будете пройти обязательные курсы и получить справку об их окончании. Вас научат как обращаться с оружием и как правильно стрелять. Минимальный курс обучения по стандарту Национальной полиции — 10 часов. На практике это занимает от 2 недель.

Пройти обучение можно в Одесском областном стрелковом клубе. В пресс-службе полиции пообещали, что курсы будут на базе Одесского государственного университета внутренних дел на Успенской и в тире «Динамо» на Французском бульваре.

Стоимость курсов стрельбы из карабина — от 4 тысяч гривен. Аренда оружия в тире — от 30 гривен за выстрел.

Какие нужны документы для приобретения оружия?

Разрешение на приобретение оружия выдают после рассмотрения следующих документов:

Заявление на имя начальника полиции

Копия паспорта

Справка об отсутствии судимости

Медицинская справка образца 127\о

Справка об умении обращаться с оружием и прохождении обучения

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца оружия

4 фотографии 3х4

Квитанция об уплате сбора за разрешение на оружие

В некоторых случаях к вам домой может придти участковый инспектор, чтобы проверить наличие металлического сейфа для хранения оружия. Иногда такую проверку проводят, если у полиции есть сомнения по поводу фактического места проживания человека.

Административный сбор — 47 гривен. Договор страхования на случай порчи имущества или причинения вреда человеку — от 1240 гривен за год.

Срок рассмотрения документов 30 дней. Заявление можно подать на портале «Дія» или лично в полиции. Разрешение на оружие выдают сроком на 3 года.

Статья по теме: Как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно?

Где в Одессе выдают разрешение на оружие?

Этими вопросами занимаются в Отделе контроля за оборотом оружия по адресу Скидановский спуск, 7а. Прием граждан:

Понедельник — с 10.30 до 13 часов

Среда — с 14.30 до 17 часов

Суббота — с 09.30 до 12 часов

Телефоны для справок: (048) 793 02 01 и (094) 863 02 01.

Читайте также: Право на самооборону. Как защититься от нападения и не нарушить закон

Фото: Rustonsboneyard, Field and Stream

Цей матеріал також доступний українською