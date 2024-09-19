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В Одесской области исчезло почти 10 тысяч единиц оружия

В Одесской области исчезло почти 10 тысяч единиц оружия

Речь идет о потерянном, или похищенном оружии в период с 24 февраля 2024 года по 12 сентября 2024. Всего же в Украине за это время потеряно более 270 тысяч единиц оружия.

Данные об этом опубликовали в компании Опендатабот

Подавляющее большинство оружия в реестре с начала полномасштабной потеряно — 88% и только 12% оружия — было похищено.

Больше всего потерь в прифронтовых областях — Донецкой и Запорожской.

А вот среди условно тыловых лидирует столица, Киевская, Днепропетровская и Житомирская области. Одесская область попала в топ-5 областей по потере оружия — в нашем регионе пропало 9,5 тыс. единиц. Причем на Одесчине потеряно почти вдвое больше оружия, чем в соседней Николаевской области.

оружие

Чаще всего теряют охотничьи ружья, автоматы и карабины. А среди моделей лидирует автомат АК-74 — 51 008 единиц, а также пистолеты ПМ и карабины СКС.

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Напомним, что в августе 2024 года Президент подписал законопроект № 9538, который предоставляет гражданским лицам право декларировать, владеть и использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии рф.

Украинцы смогут использовать задекларированное трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения.

Справка ОЖ

Опендатабот (opendatabot.ua) — это украинская компания, предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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