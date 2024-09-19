В Одесской области исчезло почти 10 тысяч единиц оружия

Данные об этом опубликовали в компании Опендатабот

Подавляющее большинство оружия в реестре с начала полномасштабной потеряно — 88% и только 12% оружия — было похищено.

Больше всего потерь в прифронтовых областях — Донецкой и Запорожской.

А вот среди условно тыловых лидирует столица, Киевская, Днепропетровская и Житомирская области. Одесская область попала в топ-5 областей по потере оружия — в нашем регионе пропало 9,5 тыс. единиц. Причем на Одесчине потеряно почти вдвое больше оружия, чем в соседней Николаевской области.

Чаще всего теряют охотничьи ружья, автоматы и карабины. А среди моделей лидирует автомат АК-74 — 51 008 единиц, а также пистолеты ПМ и карабины СКС.

Напомним, что в августе 2024 года Президент подписал законопроект № 9538, который предоставляет гражданским лицам право декларировать, владеть и использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии рф.

Украинцы смогут использовать задекларированное трофейное оружие в течение военного положения и 90 дней после его завершения.

Справка ОЖ

Опендатабот (opendatabot.ua) — это украинская компания, предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.