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Рішення про проведення імунізації було ухвалене обласною надзвичайною протиепізоотичною комісією та затверджене розпорядженням голови Одеської обласної військової адміністрації. Вакцинацію проводитимуть методом наземного розкладання приманок, які містять антирабічну вакцину. Їх розміщуватимуть у мисливських угіддях, природно-заповідних територіях, а також на відстані від населених пунктів та водойм.

У заході беруть участь спеціалісти державних лікарень ветеринарної медицини, представники структурних підрозділів Держпродспоживслужби, мисливських господарств і місцевої влади. Вакцинація спрямована на зменшення ризику поширення сказу серед диких тварин.

За результатами лабораторних досліджень, ситуація із захворюванням на сказ у регіоні залишається складною. Серед носіїв інфекції найчастіше фіксують лисиць, шакалів та єнотоподібних собак. Для вакцинації використовують брикети з м’ясо-кістковим запахом, всередині яких розміщено капсулу з вакциною.

Жителів області закликають не чіпати приманки та не переносити їх з місця на місце. Вони не становлять загрози, але мають залишатися в запланованих місцях розкладання для досягнення ефекту імунізації.Раніше ми розповідали, як заборона полювання призвела до жахливих наслідків для мешканців Одещини

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