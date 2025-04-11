Одесская Театральная площадь

Прогноз погоды в Одессе на 12 апреля

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°C тепла, днем 8-10°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 апреля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром заморозки.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°C мороза, местами 1-3°C тепла, днем 7-12°C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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