Прогноз погоды в Одессе на 12 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°C тепла, днем 8-10°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром заморозки.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°C мороза, местами 1-3°C тепла, днем 7-12°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции
- Улица, которая больше не смеется: от Ильфа и Петрова до семьи Глодан (видео)
- Лицеи вместо школ: как школьная реформа повлияет на учеников и учителей в регионах
- Пасхальный мастер-класс и презентация книги о «жадных» американцах: афиша бесплатных событий в Одессе 11-13 апреля