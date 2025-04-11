В системе Prozorro 10 апреля появились три тендера:

Объект №5/2025 — текущий ремонт покрытия площадью 5 000 м², ожидаемая стоимость — 12,6 млн. грн;

Объект №6/2025 — самый большой по площади, 9 550 м², стоимость работ — 17,9 млн. грн;

Объект №8/2025 — ремонт 2 735 м² дорожного покрытия, ориентировочная сумма — 6,5 млн. грн.

Финансирование проектов предусмотрено из городского бюджета. Прием тендерных предложений продлится до 19 апреля 2025 года. Проведение аукциона запланировано на 21 апреля в формате открытых торгов с особенностями, что позволяет сокращенные сроки подачи заявок и их обжалования.

Согласно проектам, предполагается не только ремонт покрытия, но и техническое обслуживание элементов дорожной инфраструктуры и сопутствующие услуги. Завершение всех работ планируется до 31 декабря 2025 года.

Конкретные адреса участков в тендерной документации не указаны.

Ранее управление уже объявило другие тендеры на текущий ремонт дорог общей площадью более 18 тысяч м² на сумму 47,1 млн. грн.Ранее мы сообщали, что на Одесчине отремонтируют важную дорогу, которая находится в аварийном состоянии