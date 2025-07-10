Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, попытку вывоза из Одесчины украшения в виде ожерелья, отдельные бусинки которого относятся к I-XII векам н.э., пресекли киевские таможенники.

Это украшение таможенники обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Белгород-Днестровского в Германию. Отправитель задекларировал содержимое посылки как бижутерию.

Но таможенники заподозрили что-то неладное и передали бусы на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

«Результат поразил даже экспертов: 16 из 35 бусин – аутентичные артефакты I-XII веков, являются предметами археологии и относятся к культурным ценностям. Подобные предметы известны на античных и черняховских памятниках древнерусского времени. Они изготовлены преимущественно из цветного стекла и имеют характерную иризацию (тот самый радужный блеск)», – рассказали в таможенной службе.

Остальные бусины этого ожерелья оказались современной дешевой подделкой. Вероятно, именно так отправитель и пытался скрыть настоящую ценность среди обычных бус, предполагают таможенники.

В ведомстве напоминают: предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства.

В отношении отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Бусы изъяты.

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