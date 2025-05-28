Раритеты обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления в Киеве, сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Речь идет об оригинале приложения к украинской ежедневной газете «Рада» от 25 февраля 1914 года и почтовой открытке «Тарас Шевченко. Автопортрет. 1840», напечатанную в 1946 году в Австрии.

Обе находки относятся к малотиражной печатной продукции, имеющей значительную культурную и историческую ценность. Это подтвердили эксперты Национального музея истории Украины.

Для их вывоза за границу требуется соответствующее свидетельство, которое таможенникам не было предоставлено.

По факту нарушения таможенных правил столичные таможенники составили протокол по ст. 473 Таможенного кодекса Украины, а культурные ценности изъяты. Материалы дела будут направлены в суд.

Справка

Приложение к газете — юбилейный выпуск в честь 100-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Газета «Рада» выходила в Киеве в 1906-1914 годах и играла важную роль в культурной и политической жизни украинцев. Ее издавал меценат Евгений Чикаленко, известный как один из менеджеров украинского движения того времени.

Секретарем газеты был молодой журналист Симон Петлюра — он вел всю газетную и редакционную документацию в 1906-1907 годах. В годы создания государства 1917-1921 годов газету «Рада» политики называли школой общественного и политического становления.

Открытка создана по инициативе украинцев, которые жили в Тироле и Форальберге после Второй мировой войны, чтобы напомнить о годовщине смерти великого Кобзаря. Она относится к редким сохранившимся образцам зарубежной печати и имеет высокий интерес среди коллекционеров.

Читайте также: В Одесской области обнаружили интересную коллекцию, которую пытались вывезти в Стамбул: подробности (фото)











