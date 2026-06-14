Ключевые моменты:

  • Газоснабжение в Виноградовке Болградского района приостановят с 15 июня по 17 июня.
  • Причина отключения – ремонтные работы на газопроводе низкого давления.
  • После ремонта газовики будут проверять договоры на техобслуживание и состояние газового оборудования.

Без газа на 48 часов

Жителей села Виноградовка Болградского района Одесской области предупредили о временном отключении газа из-за проведения ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления.

По информации АО «Одессагаз», газоснабжение будет прекращено с 10:00 15 июня. Ориентировочно возобновить подачу природного газа планируют с 10.00 17 июня.

Временные неудобства коснутся жителей следующих адресов:

  • ул. И. Банева — дома №1-45 и №2-54;
  • ул. И. Каракаша — дома №2-6 и №3;
  • ул. Владиченская — дома №2-6;
  • пров. Севастопольский – дома №1–5.

Добавим, что по завершении ремонтных работ специалисты будут проводить проверку документов на техническое обслуживание газовых сетей и оборудования. Также будет проверяться отсутствие задолженности за услуги распределения природного газа и других связанных платежей. Кроме того, специалисты будут контролировать соответствие внутренней системы газоснабжения утвержденной проектной и технической документации.

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