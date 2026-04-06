Ключевые моменты:

В Одессе не будет газа 7 апреля в нескольких домах.

В поселке Захаровка, Раздельнянского района произойдет отключение газа.

С 09:00 14 апреля по 15 апреля (ремонт выключателей на сетях).

Условия восстановления газа.

Где отключат газоснабжение

В связи с проведением аварийных работ на распределительном газопроводе низкого давления 7 апреля 2026 года с 09:00 до 17:30¦будут отключены от газоснабжения потребители по таким адресам в городе Одесса:

Николаевская дорога, 301, 305, 305а, 307, 307, 309, 309а;

ул. Красная, 2, 14.

Также АО «Одессагаз» сообщило о плановом отключении газоснабжения в поселке Захаровка Раздельнянского района Одесской области. Ремонтные работы продлятся с 09:00 14 апреля до 15 апреля. Это коснется десятков домов на нескольких улицах, а восстановление газа будет зависеть от выполнения определенных условий безопасности.

Под отключение попадут адреса:

ул. Вишневая, дом. №: 2, 2/2, 2а, 2б, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 11, 1 22, 23, 30а, 34, 36, 38;

ул. Михайловская, дом. №: 2, 3, 4, 4а, 4б, 5а, 6, 6а, 6б, 7а, 8а, 10а;

пров. Луговой, дом. №: 2а, 3, 4а, 6а, 7, 9, 10, 26;

ул. Соборная, дом. №: 1, 1а, 2, 2/2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 16, 17, 20, 21, 21 29, 29а, 33, 33а, 35, 39, 41.

Специалисты отмечают: газ подадут только после завершения работ и проверки по правилам безопасности, при присутствии владельца дома. Основные условия для восстановления:

действующий договор на техобслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования без задолженности;

отсутствие долгов за распределение природного газа;

соответствие газовой системы проектной и техдокументации;

отсутствие нарушений «Правил безопасности систем газоснабжения» и Кодекса ГРМ, в частности по оборудованию, вентиляции и дымоходам.

