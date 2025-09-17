Ключевые моменты

В среду, 17 сентября, ожидаются средние магнитные бури.

Некоторые люди могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность и головные боли.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в среду, 17 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

По данным сайта Meteoprog.UA, сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 10%. Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность, апатию, головокружение и другие неприятные симптомы. Также магнитные бури способны обострять хронические заболевания. Изменения магнитного поля влияют на работу сердца, сосудов и нервной системы, поэтому игнорировать прогнозы небезопасно.

Рекомендации в дни повышенной солнечной активности