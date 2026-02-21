Ключевые моменты:

Трое детей 11-13 лет провалились под лед.

Происшествие случилось на Кучурганском лимане в селе Граденицы.

Детей из воды вытащили охранники базы отдыха.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

По предварительной информации областного управления Нацполиции, двое мальчиков и девочка в возрасте от 11 до 13 лет пришли к водоему, чтобы поиграть. Подростки решили выйти на замерзшую поверхность лимана, однако лед не выдержал, и дети провалились в воду.

К счастью, детей удалось спасти – их вытащили из лимана охранники расположенной поблизости базы отдыха.

В настоящее время на месте происшествия находятся медики, которые оказывают детям необходимую помощь, и сотрудники полиции, устанавливающие полную картину случившегося.

Полиция Одесской области в очередной раз обращается к родителям с призывом усилить контроль за досугом детей и регулярно напоминать им о смертельной опасности выхода на тонкий лед. Подобные игры на водоемах в период неустойчивой температуры крайне опасны для жизни.

Напомним, в феврале 2025 года на местном пруду в селе Корсунцы Красносельской громады Одесского района провалились под лед и утонули трое подростков.